‘Made in Singapore’, la città del leone svela il suo lato straordinario

12:12

L’ordinario diventa straordinario a Singapore. Gioca sull’effetto sorpresa la nuova campagna promozionale della città-stato asiatica, intitolata 'Made in Singapore' e destinata a rafforzare il positivo andamento degli arrivi internazionali a partire dallo scorso marzo: dopo un primo trimestre con 2,9 milioni di visitatori (62% del corrispettivo periodo 2019), i mesi successivi hanno evidenziato una media costantemente superiore al milione, lasciando presagire un pieno recupero fra il 2024 e il 2025 (10,14 milioni da gennaio a settembre, con 7,7 milioni di pernottamenti).

“Grazie all’aumento della capacità aerea in Italia dal prossimo giugno - ha osservato Carrie Kwik, uscente executive director Europe per Singapore Tourism Board - i turisti tricolore potranno consolidare la loro posizione fra i mercati Top5 d’Europa”.



Un'offerta rinnovata

“Abbiamo rinnovato l’offerta puntando su attrattive insolite - aggiunge Kershing Goh, neo executive director Europe - fra cui il Bird Paradise nella Mandai Wildlife Reserve o esperienze di forest bathing e meditazione in città a cura di Xiu Nature Connections”.



In pieno fermento la scena alberghiera, con nuove aperture su Orchard Road come il Pan Pacific Orchard, l’hotel Pullman e, a fine anno, il primo boutique Como Metropolitan Singapore. A. C.



Nella foto, da sinistra: Melissa Jane Thompson, area director Western Europe STB; Carrie Kwik, executive director Europe International Group per Singapore Tourism Board; Kershing Goh, senior vicepresident STB e neo executive director Europe