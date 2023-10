Canarie: domanda e prezzi in impennata dopo il calo dell'Egitto

11:09

L'Egitto sconta le tensioni in Medioriente e le Canarie fanno il pieno. Dopo le vicende degli ultimi giorni che hanno coinvolto Israele, le isole spagnole hanno visto un improvviso aumento delle richieste con Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura con previsioni molto positive.

Come sottolinea preferente.com, le tariffe per Natale nell'arcipelago stanno già segnando livelli storici.



L'incremento è particolarmente marcato nelle strutture di categoria economica, ovvero quelle che competono in maniera più diretta con le destinazioni mediorientali.



La Spagna si sta ponendo dunque come destinazione-rifugio per gli europei, con un trend che secondo il sito di informazione trade spagnolo potrebbe 'contagiare' anche le Baleari.