L'uragano Otis arriva ad Acapulco

16:35

Un evento con conseguenze 'potenzialmente catastrofiche'; l'uragano Otis è arrivato in Messico sulla costa meridionale del Pacifico, giungendo fino ad Acapulco.

La violenza dell'evento ha spinto le autorità ad allestire quasi 400 rifugi e schierare 8mila militari per i soccorsi, come ripota rainews.it.



Secondo le previsioni, dopo la crescita di potenza, l'uragano potrebbe andare mano a mano a 'spegnersi' per la geografia montuosa dell'area, andando a dissiparsi già in serata.



Il sindaco di Acapulco ha affermato che la città è "in allerta massima". Le autorità hanno invitato i cittadini a stare lontano da corsi d'acqua e burroni.