L'Europa si affida alla cultura: obiettivo destagionalizzazione

09:46

"Il turismo culturale, se adeguatamente stimolato e gestito, può favorire la destagionalizzazione. E il binomio arte e territorio può diventare la chiave per guardare la destinazione sotto una luce diversa, promuovere un suo riposizionamento e incoraggiare l’offerta a evolvere. Lo sanno bene le mete europee che in un convegno organizzato da Finestre sull’Arte in collaborazione con Adutei hanno svelato in anteprima i progetti e le proposte per il 2024. Le Fiandre, ad esempio, hanno scelto di puntare sul pittore impressionista James Ensor, cui saranno dedicati retrospettive ed eventi ad Anversa e Ostenda, e su due triennali di arte moderna: “Quella di Bruges - ha spiegato Giovanna Sainaghi, presidente di Adutei e direttrice Italia per Visit Flanders - proporrà dodici installazioni sparse sul territorio per guardare la destinazione con occhi nuovi e uscire dai tracciati più noti. Sulla costa fiamminga si terrà, invece, il festival di Beaufort...”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)