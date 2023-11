Norvegia, italiani in ripresa all’insegna della destagionalizzazione

17:29

"I visitatori del Belpaese sono in forte ripresa - spiega Elisabeth Ones (nella foto), direttore di Visit Norway in Italia -, tanto che i pernottamenti in Norvegia fra gennaio e settembre sono cresciuti del 10% sul 2022, mentre il solo mese di settembre ha segnato un +14% sul corrispettivo 2019”.

Gli arrivi italiani risultano inoltre sempre più destagionalizzati, attenti all’esplorazione dell’intero territorio norvegese, e soprattutto sensibili a un’offerta alberghiera radicata nell’autenticità (71%, +12,39% ad agosto sul 2022), ma aperta al pernottamento in campeggi (17%) raggiungibili in camper.



Fra le iniziative messe a punto, quella per ricordare Pietro Querini, avventuroso mercante veneto giunto naufrago nell’arcipelago delle isole Lofoten nel 1432. Il Comune di Røst e la Capitale europea della Cultura 2024 Bodø gli hanno dedicato uno spettacolo curato da Hildegunn Pettersen, che servirà a supportare anche la certificazione della Via Querinissima come Cultural Route del Concilio d’Europa. A.C.