La Svezia ai turisti Usa: “Basta confonderci con la Svizzera”

19:30

La Svezia ha un messaggio per il popolo americano: “Basta confonderci con la Svizzera”. Visit Sweden lancia una campagna rivolta esclusivamente ai viaggiatori d’oltreoceano, statunitensi e canadesi, dopo che diverse prove hanno dimostrato quando questi facciano fatica a distinguere i due Paesi europei.

La prima riguarda una recente analisi di MyTelescope che ha preso in esame le ricerche su Google, dalla quale è emerso che solo nell’ultimo anno 85.000 ricerche effettuate sul motore di ricerca dagli Stati Uniti chiedevano: “Svezia e Svizzera sono la stessa cosa?”



A quest’indagine ha fatto seguito un sondaggio condotto da Visit Sweden sulla percezione delle persone sia della Svezia che della Svizzera. I risultati hanno dimostrato che la confusione è evidente, precisa l’ente in una nota, poiché la metà degli intervistati non è riuscita a cogliere differenze tra la cultura svedese e quella svizzera.



Come se non bastasse, di recente il presidente degli Usa, Joe Biden, parlando dell’ingresso della Svezia nella Nato ha nominato la Svizzera.



Da qui l’idea di aiutare finalmente i viaggiatori d’oltreoceano a comprendere le differenze con una campagna mirata. “Se le persone faticano a separare i nostri due Paesi, dobbiamo aiutarle – ha affermato il ceo di Visit Sweden, Susanne Andersson -. Non possiamo cambiare i nomi delle nostre nazioni, ma possiamo distinguerle meglio. La Svizzera è spesso associata al meglio del lusso, tuttavia la Svezia offre un altro tipo di lusso. E sono queste differenze, in tutta la loro bellezza, che vogliamo mostrare”.