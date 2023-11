Disney, quarto trimestre a segno più

09:21

Nel quarto trimestre dell’anno finanziario la divisione parchi Disney ha registrato un aumento del 31% dell'utile operativo. Il reddito operativo è stato pari a 1,76 miliardi di dollari e i ricavi sono aumentati del 13%, a 8,16 miliardi di dollari.

La società, come riporta Travel Weekly, ha sottolineato come i migliori risultati siano stati registrati dal Disneyland Resort in California, dai parchi internazionali e da Disney Cruise Line.



Il cfo ad interim Kevin Lansberry ha spiegato che Disneyland ha registrato una maggiore presenza nei parchi e una più incisiva spesa da parte degli ospiti.

Dal canto suo, Disney Cruise Line ha incrementato i giorni di crociera dei passeggeri e i prezzi medi dei biglietti.



Entrando nel nuovo anno fiscale, Lansberry si aspetta che i parchi internazionali e Disney Cruise Line continueranno a produrre buoni numeri, con i parchi nazionali che cresceranno soprattutto nella seconda metà dell’anno.