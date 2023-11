08:04

“Il nostro impegno ha un obiettivo preciso: ispirare le persone”. Staci Mellman (nella foto), senior vice president of integrated marketing di Brand Usa, racconta a TTG Italia come la strategia di promozione dei viaggi a stelle e strisce sia profondamente cambiata nel corso del tempo.

“Negli Stati Uniti molte attività si possono sperimentare a poche ore di auto dalle principali città – spiega la manager -. Basti pensare a ciò che propone in termine di arte e cultura Washington DC o alle vigne della Virginia e del Maryland, raggiungibili a un’ora e mezza di auto”.



L’obiettivo di vivere in una sola vacanza l’emozione di molti viaggi trova proprio nelle località ‘minori’ e meno battute un formidabile veicolo di promozione.

“Nel 2023 – prosegue Mellman – ci aspettiamo di accogliere 900mila italiani. Questa cifra dovrebbe sfiorare il milione nel 2024 per tornare nel 2025 ai livelli del pre Covid, con una stima di 1,1 milioni di arrivi”.



Gli assi nella manica sono tanti, grazie ad eventi che mirano a far conoscere mete alternative: grazie ad esempio ai festeggiamenti per i 100 anni della Route 66 ci sarà modo di scoprire la casa di leggendari cantanti country nel Sud degli Usa, o ancora di assaporare la cucina del Midwest in un mix di esperienze unico.



