11:15

Dal prossimo anno non sarà più necessario il visto per entrare in Kenya. Lo ha annunciato il presidente, William Ruto, in occasione del 60esimo anniversario dell’indipendenza.

Pubblicità

Nel suo discorso, riporta Travel Weekly, Ruto ha spiegato che "a partire da gennaio 2024 il Kenya sarà un Paese senza visto", precisando che "non sarà più necessario che nessuna persona, proveniente da qualsiasi angolo del globo, si faccia carico dell'onere di richiedere il documento" per raggiungere la destinazione.



Una procedura digitale

In sostituzione del visto, il Governo ha previsto l’attivazione di una piattaforma digitale, le cui specifiche saranno annunciate a breve.



Prima di raggiungere il Paese i visitatori internazionali dovranno, perciò, richiedere attraverso il portale un’autorizzazione elettronica, indicando i propri dati e la nazione di origine.



L’autorizzazione sarà concessa nell’arco di due settimane e sarà gratuita.