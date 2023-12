Il ritmo di Abu Dhabi, online la nuova campagna di promozione

14:20

Si chiama ‘Find Your Pace’, è disponibile su tutte le piattaforme social e ha l’obiettivo di stimolare la curiosità dei viaggiatori la nuova campagna globale di Experience Abu Dhabi, il marchio di destinazione del Dipartimento della Cultura e del Turismo della capitale dell’emirato.

Con ritmo, musica e ambientazioni vivaci, Find Your Pace segue quattro personaggi che esplorano Abu Dhabi per la prima volta. Le attrazioni della destinazione includono l'Oasi di Al Ain, la Grande Moschea dello Sceicco Zayed, il Qasr Al Watan e il famoso Louvre Abu Dhabi, oltre a foreste di mangrovie, il Mubazzarah Verde e le Dune Fossili di Al Wathba, che si stima abbiano più di quattro milioni di anni.



L’intento è di presentare la destinazione come viaggio da non perdere, dove tutti sono invitati a trovare il proprio ritmo. Una meta che, come suggerisce la campagna, ispira, educando in modo creativo e arricchendo le vite; rigenera, permettendo ai visitatori di rinnovarsi e fuggire dalla quotidianità ed emoziona tutto l’anno, attraverso l'intrattenimento e l'avventura.