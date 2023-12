Consumo d'acqua in Europa, l'esempio virtuoso del turismo secondo Wttc

21:00

Il consumo d'acqua nel settore turistico si va via via riducendo, a fronte di una industry in crescita che, nel 2019, ha contribuito al 10,4% del Pil mondiale. Questo quanto evidenziato dal Wttc nel suo nuovo report ‘Water Roadmap for Travel & Tourism’.

Tra il 2019 e il 2021 l'acqua utilizzata nel travel & tourism ha oscillato tra il 3,5% e il 5,8% delle acque dolci disponibili a livello globale, rappresentando una percentuale bassissima soprattutto se paragonata ad altri comparti come l'agricoltura e il food.



Secondo le cifre emerse dalla ricerca realizzata da Wttc e il Sustainable Tourism Global Center in Arabia Saudita, tra il 2010 e il 2019 l'Asia Pacifico, le Americhe e il Medio Oriente hanno amplificato il consumo di acqua a fronte di significativi incrementi degli arrivi internazionali, mentre l'Europa e l'Africa si sono dimostrate più virtuose. Davanti rispettivamente a un +5% e +4% di incoming dall'estero, il consumo di acqua è infatti sceso dell'1%.

Gaia Guarino