Polonia, nel 2023 gli italiani scoprono le località meno conosciute

Dati positivi, che inducono all’ottimismo: l’ente nazionale polacco per il Turismo ha presentato gli arrivi dall’Italia registrati nel terzo trimestre 2023 nel Paese, secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia.

Da luglio a settembre 2023 il mercato italiano ha fatto registrare un totale di 159mila viaggiatori in arrivo in Polonia. Si tratta di mesi cruciali, come sottolinea Barbara Minczewa (nella foto), direttrice dell’ente per l’Italia: “I dati al momento sono ancora parziali, mancando i numeri dell’ultimo trimestre 2023, quando numerosi sono i turisti italiani che raggiungono il nostro Paese in visita ai mercatini di Natale così come, in generale, quelli provenienti da tutta l’Unione europea”.



Se si considerano i numeri registrati nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 464mila, per una spesa media pro capite nello stesso periodo di 353 milioni di euro.

“In questo 2023 abbiamo puntato molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima e il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte: oggi il turista italiano, oltre a prediligere le città d’arte apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che proponiamo grazie anche ai numerosi collegamenti aerei”.



“Ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi 3 mesi del 2023 vadano a confermare un trend in ulteriore crescita – conclude Barbara Minczewa – essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea”.