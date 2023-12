L'Eroica sbarca a Cuba: prima edizione il 10 febbraio

13:03

A seguito dell’enorme successo riscosso dall’Eroica, la manifestyazione sbarca anche a Cuba. Il 10 febbraio 2024 si svolgerà infatti Eroica Cuba, ultima novità di un format che sta riscuotendo successo a livello mondiale, anche se il cuore rimane a Gaiole in Chianti.

Pubblicità

I percorsi in programma sono due, entrambi con partenza e arrivo nei pressi di Caimito e caratterizzati dalle strade sterrate rosse tipiche dell’isola: il lungo, da 140 km con 910 metri di dislivello e il medio di 99,4 km con 310 metri di dislivello. Il costo dell’iscrizione standard è di 75 euro fino al 31 gennaio.



“Eroica Cuba è uno sbarco caraibico impegnativo – sottolinea Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica in un’intervista rilasciata a Bicidastrada.it –. Noi andremo a sperimentare una prima volta con tanti stimoli giusti, a partire dall’ideale messaggio di pace e di apertura fra culture e sponde atlantiche molto diverse. Tra l’altro, il giorno dopo, domenica 11, sarà la volta di una manifestazione dentro L’Avana, di breve percorso ma aperta a tante realtà della capitale e dell’isola, a partire dalle auto anni 50 al seguito”.



“Poi torneremo a consolidare il nostro giro planetario, a partire da Sudafrica e Giappone, per proseguire con le europee e tornare in California – conclude Giancarlo Brocci -. Tra gli obiettivi anche quello di consolidare la formula NOVA”.



Brocci indica un ideale ‘giro planetario’: in programma per il 2024 ci sono eventi in tutto il mondo, fra i quali, oltre all’Eroica a Cuba, anche l’Eroica South Africa il 12 aprile, l’Eroica Japan l’11-12 maggio, l’Eroica Montalcino il 26 maggio, l’Eroica Hispania il 4 giugno, l’Eroica Valkenburg il 28 giugno, l’Eroica Germania il 24 agosto, l’Eroica Dolomiti il 7 settembre, l’Eroica California il 17 settembre e, a chiusura, il 4-5 ottobre l’Eroica a Gaiole in Chianti.