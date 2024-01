08:05

Si chiama Leyja la nuova destinazione turistica presentata da Neom. Sorgerà nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, il progetto include tre hotel a firma di architetti di fama mondiale e si inserisce nella Vision 2030 del Paese.

Questa meta nasce con una frte attenzione al rispetto della natura, tanto che il 95% di Leyja non sarà intaccato dall'uomo mantenendo così il paesaggio completamente incontaminato. Le tre strutture ricettive di prossima costruzione conteranno un totale di 120 camere e suite, ogni albergo sarà pensato per un pubblico specifico così da accontentare i gusti di ogni ospite: avventura, benessere e immersione nel fascino della valle.



Come riporta archdaily.com, il piano di sviluppo di questo luogo prevede numerose esperienze che spaziano dalle location per la ristorazione alle piscine, passando per i sentieri da trekking e mountain bike, i percorsi per passeggiare e le pareti da arrampicata. G. G.