08:04

La Tunisia sembra aver voltato pagina. Secondo i dati diffusi dal ministero del Turismo tunisino e riportati da Ansa, il Paese ha registrato circa 1,98 miliardi di euro di entrate turistiche dall'inizio dell'anno fino al 10 dicembre scorso, in aumento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2022. Un dato superiore a quello del 2019, anno di riferimento pre Covid, quando le entrate ammontavano a circa un miliardo e mezzo di euro.

Alla fine del 2023, sempre secondo le previsioni del ministero, si arriverà ad oltre nove milioni di visitatori, numero mai registrato in passato. Questo dato comprende anche il conteggio dei tunisini residenti all'estero che fanno rientro per vacanza in Tunisia.

Il turismo rappresenta il 13% del Pil e nel settore lavorano circa 400mila persone, che rappresentano il 12% della forza lavoro del Paese.



Le ragioni della ripresa turistica sono diverse, come evidenziato da Hosteltur. In particolare, è il turismo familiare quello che ha optato più chiaramente per il Paese del Maghreb.

Fra le ragioni, innanzitutto la dinamica dei prezzi, aumentati in tutte le destinazioni del Mediterraneo. Un incremento che ha coinvolto solo in parte la Tunisia, che rimane molto competitiva.



Inoltre, sono in fase di ripristino collegamenti aerei più frequenti. Infine, oltre alle classiche vacanze al mare, nel Maghreb si vanno rafforzando i viaggi in bassa stagione e le vacanze alternative, favoriti dal clima mite e dalla vicinanza all’Europa, come ha spiegato Riadh Dekhili, direttore dell'ufficio del Turismo tunisino. E anche il turismo nel deserto sta diventando più popolare.