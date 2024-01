Islanda, Blue Lagoon di nuovo chiusa fino a domani

15:55

Blue Lagoon è di nuovo chiusa. La struttura islandese è stata costretta a chiudere nuovamente a pochi giorni dalla riapertura a causa dell'aumento dell'attività vulcanica e sismica in corso nel Paese.

L'impianto geotermico ha annunciato la chiusura per due giorni a seguito di un'eruzione vulcanica a sud-est del monte Hagafell.

"La misura è precauzionale e rimarremo chiusi fino a martedì 16 gennaio” ha spiegato la società in una nota riportata da TTG Media.



Tutti i visitatori che avessero in essere prenotazioni durante il periodo di chiusura saranno contattati, e chi desiderasse modificare o cancellare la propria prenotazione può utilizzare il portale di prenotazione.



La spa è stata aperta e chiusa negli ultimi due mesi a seguito degli alti livelli di attività vulcanica lungo la penisola islandese di Reykjanes sud-occidentale, che ospita l'unico aeroporto internazionale del Paese, Keflavik.