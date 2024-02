'Hello! Tokyo Friends': al via il nuovo portale che sfrutta il metaverso

12:10

Tokyo risponde al richiamo del mondo digitale e lancia un nuovo progetto interattivo: il Governo Metropolitano di Tokyo e il Tokyo Convention and Visitors Bureau hanno ideato il portale interattivo 'Hello! Tokyo Friends', sviluppato con Roblox, che si avvale di metaverso e realtà aumentata per promuovere l’attrattiva di Tokyo come destinazione turistica a livello globale.

Il portale debutta oggi e consente di prepararsi a visitare dal vivo la città e di allargare la cerchia di amici ancora prima di partire, attraverso visite turistiche, giochi e fotografie AR (realtà aumentata) nel metaverso di Modern Tokyo.

Modern Tokyo è un paesaggio urbano di Tokyo basato sui luoghi più rappresentativi della città, come l’isola di Odaiba, la Tokyo Tower, il Palazzo del governo metropolitano di Tokyo, il museo nazionale di Tokyo, la stazione di Tokyo, il Ryogoku Kokugikan, Nihonbashi. Gli utenti possono divertirsi con la Treasure Hunt, una caccia al tesoro didattica, e partecipare a mini game come Sushi Showdown.



Inoltre, per celebrare l’uscita del gioco, per un periodo di tempo limitato, gli utenti che completeranno le varie missioni verranno premiati con i peluche virtuali da attaccare al proprio avatar 'hololive friends with u', raffiguranti le youtuber virtuali Sakura Miko, Mori Calliope e Gawr Gura, ambasciatrici di Tokyo Tourism.



In tandem è stata inaugurata anche la web app Tokyo Hunt! per consentire agli utenti di rivivere nella città reale i luoghi conosciuti nel metaverso.

L’applicazione prevede nove checkpoint fisici disseminati nella città, che, se visitati, consentono di guadagnare un ‘emblema’. Per ogni tre emblemi raccolti, si riceve in regalo un oggetto raro della piattaforma Roblox.

Infine, quattro dei checkpoint sono dotati di una funzione di fotocamera AR, che consente ai visitatori di scattare foto con i personaggi incontrati precedentemente nel metaverso e avere così un ricordo originale del viaggio a Tokyo.