Sulle orme dei film famosi, VisitBritain punta sul turismo cinematografico

di Amina D'Addario

09:21

Quanto conta il turismo cinematografico nel Regno Unito? Sempre di più, visto che VisitBritain e la British Film Commission hanno di recente siglato una partnership per attirare nuove produzioni internazionali e promuovere le destinazioni legate a film e serie televisive.

“Dalla saga infinita di Harry Potter girata nel Nord dell’Inghilterra a The Crown - ha spiegato la b2b manager di VisitBritain Italy, Simona Blandi, nel corso di un webinar di formazione realizzato in collaborazione con TTG Italia - sono numerose le produzioni cinematografiche che negli ultimi anni hanno attirato milioni di visitatori nel Regno Unito”.



Secondo il British Film Institute, i turisti nel 2019 hanno speso quasi 900 milioni di sterline per visitare luoghi del Paese visti sullo schermo. Forbes stima invece che l’84% dei visitatori desidera una destinazione che abbia una fiorente scena artistica e culturale, che il 68% dei turisti visita località legate alla letteratura, alla musica e alla televisione e che il cinema ispiri il 96% di tutte le decisioni di viaggio.