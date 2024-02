08:04

Sono più di un miliardo i viaggi effettuati nel 2022 dagli europei che si sono spostati per i più vari motivi, dallo svago al lavoro.

Cifre importanti quelle raccontate da Info Data del Sole 24Ore su elaborazione dati di Eurostat, ma ancora sotto i livelli del periodo pre-pandemico quando i viaggi con almeno un pernottamento erano stati 100 milioni in più. Uno scenario, quello attuale, che merita di essere approfondito.



Secondo Info Data, la Francia si appende al collo la medaglia d'oro del turismo europeo con quasi 230 milioni di viaggi, subito seguita dalla Germania con 220 milioni di viaggi e dalla Spagna con 138 milioni di viaggi.



Solo un sesto posto per l'Italia con 47 milioni di viaggi nel 2022, di cui 10,6 milioni relativi a una fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni e 6,3 milioni realizzati dai giovani tra i 25 e i 35 anni.



Come riporta infodata.ilsole24ore.com i 'Silver' sono coloro che spingono la destagionalizzazione delle destinazioni in quanto trascorrono il 58% dei loro pernottamenti in bassa stagione. G.G.