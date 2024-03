di Gaia Guarino

08:06

La Slovenia chiude il 2023 con dati positivi. La ripresa del Paese nel post-pandemia è stata superiore alla media europea, con un numero di arrivi complessivo più alto rispetto al 2019.

"Nel 2023 abbiamo avuto 6,2 milioni di visitatori con un ampliamento della quota del turismo estero - commenta Aljoša Ota (nella foto), direttore ente sloveno per il turismo in Italia -. I pernottamenti, invece, sono stati 16 milioni ossia un +2% sul 2019 e un +3% sul 2022".



In questo scenario, l'Italia si posiziona come terzo mercato subito in coda a quello interno - ancora oggi saldamente in testa - e a quello tedesco, che negli ultimi 12 mesi è stato protagonista di un exploit. Lo scorso anno, gli italiani che hanno scelto la Slovenia sono stati circa 650mila per un totale di 1,2 milioni di pernottamenti. A spingere ulteriormente i flussi dalla Penisola nel futuro potrebbe contribuire il treno diretto che, come annunciato da Trenitalia, collegherà Milano e Lubiana entro il 2024 con 2 corse giornaliere a bordo del Frecciarossa.



"Rispetto al 2019, l'Italia deve ancora recuperare un 16% di pernottamenti. Continuiamo a puntare sul turismo outdoor, ma anche sulla capitale Lubiana e sulle zone costiere come i comuni dell'Istria".



Per il biennio 2024-2025, infine, il focus della destinazione sarà il binomio 'Arte & Cultura', con lo scopo di presentare la Slovenia come meta creativa attraverso la letteratura, la moda, il design, la musica etc.