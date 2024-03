Croazia, trend positivo anche in bassa stagione

08:47

Ha un tono quasi romantico Kristjan Staničić, direttore generale dell’ente nazionale croato per il turismo, che per definire i rapporti che legano l’Italia alla Croazia parla di un “Mediterraneo che sa unire i Paesi che separa”.

“Da molti anni gli italiani scelgono la Croazia, non solo durante l’estate ma sempre di più al di fuori dell'alta stagione. Anche quest'anno ci aspettiamo il proseguimento del trend positivo con particolare attenzione ai periodi di spalla e anche all’ulteriore crescita e sviluppo del turismo sostenibile”.



Nel 2023 la Croazia ha totalizzato oltre 20,6 milioni di arrivi e 108 milioni di pernottamenti, con un aumento del 9% negli arrivi e del 3% nei pernottamenti rispetto al 2022. Per quanto riguarda i turisti italiani, nel 2023 gli arrivi hanno toccato quota 981.442, il 5% di più dell’anno precedente, corrispondenti a 4,2 milioni di pernottamenti (+1%).



“Merito del grande lavoro svolto dalla sede italiana dell’ente nazionale croato per il turismo capitanato da Viviana Vukelic – ha aggiunto il direttore –, che ha saputo capitalizzare i punti forti della destinazione, primi fra tutti sport, enogastronomia e cultura”. I. C.