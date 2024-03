Caraibi da record: nel 2023 superati i 32 milioni di turisti internazionali

08:47

I Caraibi hanno accolto un totale di 32,3 milioni di turisti internazionali nel 2023, superando del 14,3% quelli del 2022 e dello 0,8% quelli del 2019, come riportato da Cto.

Gli Stati Uniti sono l’unico mercato emissore “pienamente ripreso” e lo scorso anno hanno rappresentato circa il 50% degli arrivi. La previsione per il 2024 è di aumentare gli arrivi tra il 5 e il 10%.

Nel 2023, le destinazioni caraibiche hanno ricevuto 4 milioni di turisti in più rispetto al 2022 e Dona Regis-Prosper, segretaria generale del Cto, ha precisato che ogni mese sono stati superati gli arrivi dell'anno precedente, stabilendo una tendenza di crescita continua negli ultimi 33 mesi.



Regis-Prosper ha attribuito il risultato alla sostenuta domanda di viaggi dagli Stati Uniti, a migliori infrastrutture all'interno delle destinazioni, alla realizzazione di iniziative di marketing strategico e ad una maggiore capacità di trasporto aereo tra la regione e i mercati di origine, sebbene distribuiti in modo diseguale tra le destinazioni.



Sono undici le destinazioni che hanno superato i dati del 2019: Anguilla, Aruba, Curacao, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Porto Rico, Saint Martin, Isole Turks e Caicos e Isole Vergini americane. Alcune di queste destinazioni hanno registrato anche record di arrivi turistici, come la Repubblica Dominicana, che ha superato la barriera dei 10 milioni, come pubblicato da Hosteltur.



Gli Stati Uniti , il Canada e l’Europa sono i più importanti mercati emissioni nei Caraibi, ma solo gli Stati Uniti si sono completamente ripresi, mentre i tassi di recupero degli arrivi dall’Europa e dal Canada hanno raggiunto rispettivamente l’88,2% e l’88,1%.



Il Cto stima che dei 32,3 milioni di turisti internazionali, 16,3 milioni siano arrivati dagli Stati Uniti, con un tasso di crescita annuo del 12,7%. Il dato rappresenta un nuovo record e supera del 4,2% gli arrivi prima della pandemia.