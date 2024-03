Belgrado cresce a doppia cifra e guarda al Mice

21:00

“Uno sguardo appena per innamorarsene”. L’ultima campagna promozionale di #GoBelgrade sembra ricalcata sugli occhi blu di Jelena Stankovic, public relation manager di Visit Belgrade in Italia per promuovere la capitale della Serbia.

Pubblicità

“Ciò che rende l’hub dei Balcani tanto magnetico - spiega - è proprio il suo ‘vibe’. Non a caso registra da dieci anni un tasso di crescita turistica a due cifre, avendo chiuso anche il 2023 con 1,38 milioni di arrivi (+17% sul 2022) e 3,45 milioni di pernottamenti (+9%)”.



Dotata di 123 hotel in maggioranza quattro stelle, cui a maggio si aggiungerà la scenografica torre vetrata del St. Regis Belgrade sul waterfront della Sava, la capitale serba offre soluzioni per ogni target, giovani e famiglie in primis, grazie anche a 1.586 piccoli alloggi nel centro storico, 146 ostelli e 4 campeggi.



Focus sul bt

“Grazie alla confluenza del Danubio e della Sava - aggiunge Stankovic - crociere fluviali e ‘Boat Carnival’ stanno diventando prodotti di forte tendenza, unitamente alla nightlife dei caffè e al più grande shopping center dei Balcani, la Galerija. Belgrado, però, non è solo meta ambita per long weekend, ma le sue ottime strutture business ne fanno una delle capitali Mice”.



Dei 7,94 milioni di passeggeri movimentati dall’Aeroporto Nikola Tesla (di cui 4,1 via AirSerbia, +53%), l’anno scorso gli arrivi dal Belpaese sono saliti a quasi 32mila (+34%) per 78mila pernottamenti circa, mercato prossimo ai Top10 e con uno dei più alti tasso di crescita mondiali.

Alberto Caspani