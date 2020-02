Cercasi idee ‘giovani’ per il turismo: parte il contest Big you up!

13:33

Prende il via il contest Big you up!, laboratorio di idee nato dal progetto Big – Business Intergenerational Game, dedicato ai giovani che vogliono mettersi in gioco realizzando un progetto innovativo per migliorare, reinventare e, si legge su HotelMag, ottimizzare la classica customer experience nel mondo del turismo per i giovani. Promosso da Cfmt (Centro di Formazione e Management del Terziario), è realizzato in collaborazione con aziende dell’hotellerie e del turismo a livello nazionale.

Pubblicità

“La customer experience è intesa come processo che caratterizza l’interazione tra consumatore e azienda, e che parte dal bisogno di un prodotto/servizio terminando con l’acquisto – puntualizza Cfmt -. Ridisegnare e reinventare i momenti della customer experience o innovarla nel mondo del turismo giovanile sono l’obiettivo del contest. Può essere migliorata o ridisegnata, se si parte da un prodotto o da un servizio già esistente, oppure ideato ex novo, partendo da elementi innovativi. Elemento importante sarà il territorio in cui verrà sviluppato il progetto che può essere scelto in maniera autonoma”.



Il contest

Il contest non impone comunque una sola tipologia di turismo, ma sono ammessi tutti gli ambiti del settore che i giovani stanno esplorando: turismo culturale, religioso, montano, internazionale.



Tutti i progetti di innovazione verranno valutati dallo staff di Big, che ne sceglierà 10. Questi verranno poi presentati dai finalisti alla giuria con uno speech durante l’evento conclusivo che si svolgerà a maggio, con la premiazione dei vincitori.



Chi può partecipare

Al contest potranno prendere parte tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, laureandi o laureati non occupati al momento dell’iscrizione.



Per inviare una richiesta di iscrizione al contest è necessario registrarsi alla pagina del sito Cfmt entro il prossimo 28 febbraio.



I migliori progetti, le cui consegne potranno essere effettuate sino al 29 marzo 2020, avranno l’opportunità di ricevere un riconoscimento economico, da investire in attività formative o di consulenza per la realizzazione di un’idea imprenditoriale 5mila euro per il primo classificato, 3mila per il secondo e 2mila per il terzo.