Figure professionali: Federalberghi Potenza e Matera firmano protocollo con l'ufficio scolastico regionale

“Intraprendere per orientare e competere”. È il titolo del protocollo firmato da Federalberghi Potenza e Matera con l’Ufficio Scolastico Regionale, che ha l’obiettivo di avviare percorsi di attività in grado di rafforzare il legame albergo-scuola su aspetti finalizzati ad avvicinare formazione e lavoro. Cinque gli strumenti individuati, si legge su Hotelmag: orientamento alla cultura dell’imprenditorialità; competenze trasversali e per l’orientamento; tirocini curriculari; tirocini extracurriculari ed extrascolastici in contesti selezionati; apprendistato di primo livello. Un gruppo paritetico metterà a punto, attraverso una serie di riunioni, le azioni da programmare da questo anno scolastico sino a quello 2023-2024.



