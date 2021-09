Leolandia assume: ecco le posizioni aperte

12:56

Tempo di recruiting a Leolandia. Il parco riapre nuovamente le selezioni, per trovare nuovo personale da impiegare nei periodi di HalLEOween e Natale Incantato.

Le posizioni aperte sono: addetti/e alla ristorazione con o senza esperienza; operatrici e operatori giostre; addetti/e alle biglietterie e all’accoglienza; addetti/e all’assistenza clienti back office; addetti/e alle vendite; animatrici e animatori.



I profili selezionati parteciperanno poi ai colloqui di selezione in programma a partire da ottobre 2021.



Requisiti e candidature

Tra i requisiti indispensabili, propensione alla relazione con l’ospite e al sorriso, la disponibilità e l’entusiasmo e, per alcune posizioni, un’ottima conoscenza dell’inglese.



Per inoltrare la propria candidatura e avere maggiori informazioni sulle posizioni aperte è possibile consultare la sezione ‘Lavora con noi’ sul sito ufficiale del parco.