Airbus cerca 6mila talenti per costruire il futuro dell'aviazione

15:14

Maxi piano di reclutamento in arrivo per Airbus, che si prepara a portare all’interno del gruppo 6mila persone in tutto il mondo, chiamate a fornire il proprio contributo per preparare il futuro dell’aviazione.

"Dopo questa prima ondata di assunzioni, che avrà luogo in tutto il mondo e per tutte le nostre attività, il numero di assunzioni esterne sarà rivalutato entro la metà del 2022 – dice Thierry Baril, Chief Human Resources & Workplace Officer - e adegueremo le nostre esigenze di conseguenza. Non solo cercheremo di acquisire le nuove competenze di cui Airbus ha bisogno nel mondo post-Covid, ma faremo anche del nostro meglio per rafforzare la diversità in tutta l'azienda”.



Circa un quarto delle assunzioni previste dovrebbe concentrarsi sull'acquisizione di nuove competenze per sostenere i progetti e le ambizioni a lungo termine dell'azienda, in particolare nei settori della decarbonizzazione, della trasformazione digitale e della cyber technology.