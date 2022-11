Oggi la legge di Bilancio in Cdm: tra i temi la revisione del Reddito di cittadinanza

11:40

Una manovra da 32 miliardi quella che approderà oggi in Consiglio dei Ministri. Diversi i temi sul tavolo dell’Esecutivo: tra i principali il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi, la stretta al Reddito di cittadinanza, la revisione delle pensioni e l’azzeramento delle cartelle fiscali sotto i mille euro.

Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, questione che tocca da vicino il settore del turismo, nelle intenzioni del Governo Meloni ci sarebbe l’abolizione del sostegno per 660mila soggetti “occupabili”, riporta ilsole24ore.it. Questa mossa consentirebbe di recuperare le risorse necessarie per ridurre di tre punti la pressione fiscale sui redditi inferiori ai 35mila euro: si parla complessivamente di 5 miliardi di euro.



Sempre nella legge di Bilancio dovrebbe rientrare la revisione del tetto contante, non più inserita nel decreto Aiuti quater su indicazione del Quirinale.