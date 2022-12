Ita Airways, partono oggi a Roma le nuove assunzioni: le date dei recruiting day

10:08

Partono oggi a Roma i recruiting day di Ita Airways per la selezione di nuovo personale da impiegare negli equipaggi. Il vettore ha infatti dato il via libera a un maxi piano di assunzione che prevede l’inserimento di oltre 1.200 figure entro il 2023.

La prima giornata di selezioni si è aperta questa mattina nella Capitale presso il TH Roma Carpegna Palace (via Aurelia, 481). A questa seguirà un’altra sessione di colloqui venerdì 16 dicembre a Milano, presso il Crowne Plaza Milan Linate (via K.Adenauer, 3, San Donato Milanese).



Le selezioni sono effettuate dai recrtuiter del vettore, in collaborazione con CVing, società specializzata in progetti e servizi digitali legati al mondo Hr.



La partecipazione agli eventi è possibile solo previa registrazione sul sito della compagnia aerea, nella sezione dedicata ai recruiting day.