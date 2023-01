Debutta l’Academy per il personale open air

11:32

Un progetto di formazione per il personale dedicato al turismo open air. È questa l’iniziativa che vede protagonista il Ciset in collaborazione con BiHoliday, gruppo che si occupa di turismo all’aria aperta.

Il progetto BiAcademy si pone come un unicum nel panorama italiano e internazionale. Si tratta infatti di un progetto di formazione in-house dedicato nello specifico a figure di front line per il settore open air. Il percorso formativo ideato da BiHoliday con Ciset avrà una durata di 200 ore, e vuole fornire tutte le competenze non solo nel campo della comunicazione e dell’accoglienza, ma anche della conoscenza del territorio e delle sue opportunità, per essere in grado di supportare al meglio l’esperienza degli ospiti, rendendola indimenticabile.



Inoltre, si concentra sullo sviluppo di abilità digitali e sulla capacità di gestire tempo, priorità e rapporto con i colleghi. La didattica è basata soprattutto su interazione e simulazioni in modo da mettere il più possibile i nuovi assunti in contatto con situazioni reali e da rendere l’apprendimento adatto a tutti e la faculty composta da esperti senior, professionisti e in parte anche dagli stessi manager di BiHoliday.



Sono previste anche due settimane intensive presso uno dei camping del gruppo in modo che gli studenti si sentano a loro agio nella struttura e inizino a conoscere meglio il territorio.



“Il settore dell’open air – sottolinea Federico Caner, assessore al Turismo della Regione del Veneto – è sicuramente uno dei segmenti che meglio ha reagito al post pandemia ed ha contributo alla ripresa del turismo veneto, arrivando in alcuni periodi a registrare presenze addirittura superiori al 2019, anno record. I dati positivi del 2022 se da un lato confermano il valore della cultura dell’accoglienza degli operatori della nostra Regione e l’importanza del fattore umano, dall’altro però rappresentano anche un punto di riflessione per accrescere la qualità dei servizi offerti, soprattutto in ottica strategica di pianificazione”.