Costa Crociere assume: recruiting day online il 1° marzo per 100 posti

Nuove assunzioni in casa Costa Crociere. La compagnia ha organizzato un recruiting day in modalità online, che si terrà il 1° marzo 2023, in collaborazione con LavoroTurismo.

Le posizioni aperte sono circa 100: animatori, fotografi, receptionist, commis di cucina, sommelier, restaurant manager e tecnici dell’intrattenimento (tecnici luci, tecnici del suono, programmatori tv).



I requisiti richiesti ai candidati variano a seconda delle figure professionali, ma per tutte sono necessari il diploma di scuola secondaria superiore, una buona conoscenza della lingua italiana e inglese, disponibilità a lavorare in team, esperienza pregressa in ruoli analoghi a terra, o meglio ancora se maturata a bordo di navi da crociera.



L’iscrizione al Recruiting Day può essere effettuata a questo link.



Una volta selezionata la figura professionale di interesse, è possibile allegare il proprio curriculum vitae e inviare la propria candidatura. Lo staff di LavoroTurismo provvederà a una prima selezione delle richieste ricevute. Il 1° marzo si svolgerà poi il colloquio finale con i recruiter di Costa Crociere.



Per chi vuole scoprire come come funziona la vita lavorativa a bordo delle navi, è previsto inoltre un webinar il 15 febbraio, alle 15.30 su YouTube.