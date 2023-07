Iata, tirocini retribuiti per laureati e studenti

16:55

La Iata propone nuovi tirocini retribuiti per laureati e studenti universitari.

Pubblicità

Gli stage sono retribuiti e si svolgono presso gli uffici internazionali dell’associazione situati in Canada, Svizzera, Singapore e altre località del mondo.

Gli stagisti potranno acquisire conoscenze e competenze relative al settore dell’aviazione e del trasporto aereo e avranno anche la possibilità di proseguire la carriera presso il Gruppo, divenendo, dopo il tirocinio, dipendenti Iata.



L’ente propone due tipologie di programmi di stage. Il Graduate Internship Program, rivolto a neolaureati, e un programma di tirocinio universitario, riservato a studenti. In entrambi i casi sono previste indennità mensili a titolo di rimborso e supporto nella copertura delle spese.



A seconda del tipo di incarico, gli stage dell’associazione si possono svolgere presso l’headquarter di Montreal o negli uffici principali presenti a Ginevra, Madrid, Miami, Singapore, Pechino, Amman o Amsterdam.



Per candidarsi agli stage occorre aver conseguito, da non più di 12 mesi, una laurea almeno triennale in una disciplina coerente con il tipo di posizione da coprire. A livello generale, si richiedono anche ottima conoscenza della lingua inglese e competenze nell’utilizzo dei principali programmi informatici. Ulteriori requisiti possono essere richiesti in base alla specifica offerta di stage.

I tirocini universitari, invece, sono aperti a studenti iscritti ad un corso di laurea in una università locale. Anche in questo caso sarà necessario conoscere l’inglese e disporre di competenze informatiche.



I tirocini hanno una durata compresa tra 5 e 11 mesi. Gli stage per neolaureati prevedono incarichi a tempo pieno, mentre quelli universitari possono essere svolti in modalità full time o anche part time.



Per candidarsi ai tirocini Iata occorre visitare la pagina dedicata alle offerte di lavoro sul sito web dell’Associazione, selezionando la categoria ‘Internship’ dal menu laterale Employment Type.