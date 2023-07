Wizz Air, un programma per reclutare i futuri piloti di linea

15:15

Wizz Air recluta giovani talenti. La compagnia aerea ha siglato una partnership con Urbe Aero Flight Academy per la selezione e la formazione dei futuri piloti di linea.

Le due aziende lanciano così ‘Wizz Air Pathway Programme’, programma che ha l’obiettivo di trasformare giovani cadetti in professionisti altamente qualificati, offrendo possibilità di carriera nel vettore.



Wizz Air fornirà gli standard formativi e i requisiti da soddisfare, mentre Urbe Aero metterà a disposizione la sua infrastruttura, la sua flotta e la sua esperienza per disegnare un percorso ATPL Integrato che, nell’arco di 18 mesi, porterà gli allievi al conseguimento della licenza di pilota di linea.



Le selezioni

Il programma prevede una selezione attitudinale presso la sede del vettore, realizzata congiuntamente dai recruiting team di Wizz Air e Urbe Aero.



Una volta superata la selezione, gli allievi con prestazioni superiori allo standard riceveranno una lettera di intenti prima di iniziare il percorso formativo Atpl integrato presso Urbe Aero Flight Academy.



Gli allievi entrati nel programma dovranno impegnarsi per raggiungere e mantenere gli standard minimi richiesti e completare il corso per ottenere la licenza. Successivamente, avrà inizio la formazione specifica da parte della compagnia per abilitare i nuovi piloti sul modello Airbus A320neo, inizialmente come primo ufficiale e successivamente come comandante.



“Il Wizz Air Pathway Programme offre agli aspiranti piloti formazione e sviluppo di elevata qualità, strumenti all’avanguardia nel settore con il supporto di una scuola di volo esperta e in linea con gli standard di formazione Wizz Air per aiutare a realizzare il loro sogno di diventare piloti – spiega Attila Tovari, head of training di Wizz Air -. Una volta concluso il training con successo, siamo lieti di offrire l'opportunità di un lavoro sicuro ed eccellenti possibilità di crescita professionale, uno stipendio competitivo e un pacchetto di premi e benefit. Non vediamo l'ora di incontrare la prossima generazione di piloti Wizz Air".