Disneyland Paris assume in Italia: a ottobre due giorni di selezioni

10:24

Disneyland Paris cerca personale in Italia. Nell’ambito di un casting tour che toccherà diversi Paesi europei, il parco tematico ha in programma due tappe di recruiting nella Penisola, in autunno.

Pubblicità

Le selezioni si terranno il 10 e 12 ottobre prossimi a Napoli -presso l’Hotel Starhotels Terminus, in piazza Giuseppe Garibaldi, 91 - e a Palermo - presso l'NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B.



I profili ricercati sono: chef e commis; camerieri; baristi e addetti catering; addetti alla reception e alla biglietteria; addetti all’accoglienza.



I contratti

Ai selezionati, il parco offrirà contratti di lavoro a tempo determinato full-time, di durata variabile dai 2 agli 8 mesi nel periodo compreso tra febbraio e inizio novembre (luglio e agosto lavorativi). Previsti inoltre fino a 6 settimane di ferie all’anno e fino a 3 giorni di riposo supplementari all’anno, nonché il pagamento della tredicesima dopo un anno di servizio. I giorni festivi saranno pagati il doppio dopo un anno di servizio.



La proposta comprende anche: alloggio vicino ai parchi, in base alla disponibilità; rimborso di una parte delle spese di trasporto (80% del Navigo Pass); contributo ad una parte del costo dei pasti e altre riduzioni; accesso ai parchi e alla piattaforma Disney+. Incluse, inoltre, assicurazione sanitaria integrativa e formazione.



Come candidarsi

Per avanzare le candidature è necessario essere maggiorenni e inviare il curriculum vitae nella sezione ‘My Disney Careers’.



Per coloro che non potranno presenziare alle selezioni in presenza, vi è comunque la possibilità di inviare candidature e svolgere un colloquio in videoconferenza.