di Remo Vangelista

13:08

Juan José Hidalgo tira dritto. Il presidente di Globalia sembra seriamente intenzionato a tenersi stretto la sua Air Europa.

Chi pensava fosse arrivato il momento di vedere passare di mano la linea aerea sarà senza dubbio rimasto deluso dalle ultime dichiarazioni di Hidalgo.



Secondo quanto pubblicato da alcuni giornali spagnoli, la compagnia aerea spagnola sta infatti vivendo una fase di tranquillità, anche grazie alla ripresa dei voli a lungo raggio.



Per questo Hidalgo sta valutando di proseguire il viaggio da solo, perché “abbiamo liquidità sufficiente e non pensiamo di vendere ad Air France, per esempio”.



Il prestito statale verrà invece restituito nei prossimi anni e Air Europa sta inoltre “rispettando i suoi impegni finanziari”. Hidalgo controlla la linea aerea dal ’91 e non pare dunque avere alcuna intenzione di farsi da parte.



Dopo aver superato la fase acuta della pandemia, la sua società mostra evidenti segnali di ripresa e, per questo, il presidente ha deciso di rimandare al mittente le ultime proposte. Meglio attendere la definitiva ripresa del business aereo prima di rimettere sul mercato Air Europa. Gli affari si fanno bene.