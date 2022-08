Draghi e il silenzio sull’operazione Ita

di Remo Vangelista

Cosa farà Mario Draghi in vista del traguardo d’autunno? Sono in tanti a sbilanciarsi sull’esito finale della trattativa per la cessione di Ita. Ma al momento il premier uscente non ha rilasciato alcun commento in merito.

Anzi, nelle ultime settimane è proprio scomparso dai radar per sbrigare gli “affari correnti”, tutto senza mai commentare nulla. Su un mercato dominato dalla campagna elettorale, Draghi sta cercando di sbrigare le formalità governative senza entrare direttamente in nessuna partita.



Anche se la vicenda della cessione della compagnia aerea potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo di chiusura, affidando la trattativa in esclusiva e inserendo alcune clausole di salvaguardia (ipotesi che pare soddisfare anche il duo Msc-Lufthansa).



In casa Ita senza dirlo apertamente fanno il tifo per quest’ultima soluzione, perché in grado di aprire scenari operativi più realizzabili in vista dell’inverno (non facile) del 2023.