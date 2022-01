15:08

Nasce Sky Sport Bar, un canale esclusivo per bar e hotel dove poter vedere tutto il meglio della dell’offerta calcio e sport.

In un contesto finalmente tornato favorevole alla frequentazione di bar e hotel, Sky Business si ripresenta al mercato con grandi novità. Innanzitutto gli importanti accordi siglati con Amazon e DAZN permettono di proporre al mercato Horeca la completezza delle partite di Serie A TIM e della UEFA Champions League. A seguito di ciò, è stato creato Sky Sport Bar, un canale esclusivo per bar e hotel alla posizione 215 della lista canali Sky, dove poter vedere tutto il meglio della dell’offerta calcio e sport, in aggiunta alla ricca programmazione di news e intrattenimento.

Inoltre è stata lanciata la campagna di comunicazione Sky Business Confidential, realizzata da Sky Creative Agency, pensata con lo scopo di consolidare il rapporto che lega Sky Business ai propri clienti: Sara Brusco, volto di Sky TG24, ha incontrato alcuni clienti per farsi raccontare le emozioni vissute con i contenuti Sky e i benefici generati dall’introduzione dell’abbonamento Business. Agli intervistati è stato anche assegnato il titolo di Sky Business Ambassador; i video dei loro racconti sono visibili sul sito Sky Business e su Youtube.



