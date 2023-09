La piattaforma outdoor komoot mette in contatto gli enti turistici italiani con escursionisti e ciclisti

12:45

La più grande piattaforma europea per avventure all'aria aperta offre interessanti opportunità per strategie di marketing dedicate ad APT ed enti turistici. Il team di komoot le illustrerà in un webinar gratuito il 28 settembre dalle 11.00 alle 12.00

Dal 2020 komoot offre soluzioni marketing dedicate alla promozione del turismo attivo nel mercato italiano e collabora con partner rinomati come ENIT, Trentino Marketing, Garda Dolomiti, Regione Sicilia e BikeHotel Südtirol. In cosa consiste la collaborazione? Come utilizzano la piattaforma APT ed enti turistici? Ecco una prima panoramica delle possibilità di collaborazione con komoot.

Cos’è komoot e come viene utilizzata dalla community

Komoot è un’applicazione che consente di trovare, pianificare e condividere avventure. Creata da amanti della natura e arricchita dai consigli di una vivace community, komoot e il suo intuitivo Tour Planner aiutano a trasformare ogni momento trascorso all’aria aperta in un’avventura.



Che si tratti di trail running, di escursioni di più giorni o di fughe dalla città in giornata, gli utenti della community di komoot sono accomunati dalla voglia di esplorare posti nuovi ovunque si trovino – dietro casa quanto in un Paese ancora sconosciuto.



Opportunità per enti turistici

Sempre più persone desiderano scoprire la natura – e 35 milioni di loro usano komoot a questo scopo. Per enti turistici e di protezione della natura, komoot rappresenta un’opportunità unica per rivolgersi alla community di appassionati di attività all’aria aperta più grande d'Europa e per promuovere la propria regione come una destinazione outdoor imperdibile.



Il profilo partner gratuito: il cuore di Tour e Highlight

La base per costruire una community propria su komoot è il profilo partner. Dopo aver creato un account, gli enti turistici possono aggiungere contenuti al loro profilo e quindi ispirare attivamente il target di riferimento per vivere avventure all’aria aperta. Profilo, Tour, Raccolte e Highlight possono essere integrati senza problemi nel sito web (embed) o nei documenti cartacei.



La komoot Academy: contenuti on-demand per imparare a utilizzare la piattaforma

Grazie al materiale didattico disponibile sulla piattaforma on-demand della komoot Academy, gli operatori del settore possono imparare gratuitamente a utilizzare komoot per raggiungere i propri obiettivi. Il training prevede contenuti circa l’indirizzamento degli utenti e sulla gestione della community su komoot.



Le Raccolte sponsorizzate: reach maggiore per i contenuti

Le Raccolte sponsorizzate sono un formato pubblicitario di komoot e consentono di aumentare la reach dei contenuti creati dai partner per il target desiderato. È sufficiente specificare l'attività sportiva e la regione di riferimento, nonché determinare budget e durata: il contenuto oggetto della campagna verrà mostrato direttamente agli utenti komoot selezionati.



Attualmente è possibile selezionare una regione, un Paese o più Paesi tra Francia, Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia e Spagna. La fatturazione si basa sui clic. Un report in tempo reale fornisce una panoramica completa della campagna.



Per ricevere maggiori informazioni su komoot e sulle opportunità per i partner è possibile partecipare al webinar gratuito che si terrà il 28 settembre dalle 11.00 alle 12.00.



Registrati ora a questo link