Facebook cambia grafica: in arrivo anche la versione dark mode

16:42

Facebook sta per cambiare. Entro la prossima primavera il social network di Mark Zuckerberg abbandonerà l’attuale grafica per desktop per lanciare una versione completamente rinnovata.

Secondo quanto anticipa Repubblica.it, l’interfaccia sarà disponibile anche in dark mode, modalità a sfondo nero già disponibile su altre piattaforme (Instagram, YouTube, Twitter), che permette di ridurre lo stress sulla vista, stancando meno gli occhi, e di consumare meno batteria. Questa versione è già stata testata da un gruppo ristretto di utenti.



Con la nuova release, gli utenti potranno così scegliere se utilizzare una versione standard, con sfondo bianco e contenuti luminosi, o attivare la versione a sfondo scuro.