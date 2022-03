Il travel investor day presenta le 12 startup più innovative del turismo

di Alberto Caspani

08:00

Gli innovatori del turismo riconquistano la scena. Milano ospita il 31 marzo il Travel Investor Day 2022, evento live dell’Associazione Startup Turismo che mette in contatto investitori e nuove imprese del settore per far fronte alle grandi sfide odierne.

Le 12 startup ammesse, i cui nomi saranno svelati il giorno stesso dell’inaugurazione presso la Copernico Blend Tower, si occupano di progetti di marketing e digital innovation, sostenibilità, nomadismo digitale, IoT e intelligenza artificiale per il tour operating, ma rappresentano anche technology provider e fornitori d’experience.



“Alla call iniziale hanno risposto quasi un centinaio di startup - sottolinea Karin Venneri (nella foto), presidente dell’associazione - sebbene circa il 40% di queste non siano ancora associate, perché nate per lo più da due anni. Nel 2021 gli investimenti di venture capital in Italia hanno raggiunto cifre record, superando per la prima volta il miliardo di euro, ma per ora hanno lambito appena il settore dei viaggi”. Il Travel Investor Day è pronto a ribaltare il mercato.