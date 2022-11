Dorelan e il sistema letto nel mondo luxury

16:55

“Il lusso, se parliamo di sistemi letto, vuol dire ‘dormire bene’, vuol dire avere un buon comfort”. Emiliano Izzi, direttore commerciale di Dorelan Hotel, fa il punto sulle prerogative del segmento luxury in tema di riposo, un aspetto in cui nulla va lasciato al caso.

“Il sistema letto diventa un elemento cardine della guest experience in hotel, un asset su cui puntare nel medio-lungo periodo e che può fare la differenza rispetto ai competitor - prosegue il manager -. Bisogna essere in grado di intercettare il mercato che richiede materassi che rispondano a precise esigenze, vale a dire più spessi e di comfort superiore. Lusso, d’altronde, significa anche servizi di alto livello, e nel ‘dormire’ il livello del comfort deve coincidere con gli standard dell’alta gamma. E grazie al made in Italy, siamo diventati fornitori ufficiali di catene alberghiere italiane upscale, di strutture turistico alberghiere luxury e di navi da crociera”.



Non da ultima, la sostenibilità ha un suo valore aggiunto in casa Dorelan, che ha scelto di affidarsi a un processo di produzione sostenibile, con la collaborazione di enti e società specializzate in certificazioni. “La nostra filosofia aziendale - precisa Izzi - è legata a un concetto di ‘green’ che sia inattaccabile, completo”.