Arriva in Grecia Uber Boat, la app lancia un servizio di barche a Mykonos

10:48

Uber alla conquista dei mari. L’azienda di ride sharing si appresta a lanciare in Grecia Uber Boat, un servizio che consentirà di prenotare direttamente dall’app una barca sull’isola di Mykonos.

“Uber Boat offrirà la possibilità di pianificare una giornata in mare” ha spiegato Sarita Varouch, direttore generale di Uber per la Grecia, nel corso dell’annuale Go-Get organizzato dall’azienda americana per presentare le sue ultime novità. “Sarà possibile vedere i dettagli della prenotazione direttamente sull’app, un modo ideale per visitare Mykonos e fare il giro dell’isola”.



Il servizio, riporta phocuswire.com, potrà essere richiesto da gruppi fino a un massimo di 8 persone.



Nei piani dell’azienda vi è anche il prossimo lancio in tutto il mondo di un servizio di conciergerie negli hotel partner.