Nasce AirPlus Intelligence, nuova piattaforma di analisi delle spese

08:00

Un nuovo strumento per le aziende per analizzare e gestire le spese dei viaggi aziendali. È AirPlus Intelligence, che si sviluppa attraverso l’AirPlus Intelligence Hub su una piattaforma di analisi delle spese.

Pubblicità

L'Hub fornisce alle tesorerie, finanza, procurement e risorse umane delle aziende informazioni sulle principali metriche di spesa attraverso una dashboard digitale con un design intuitivo. I clienti visualizzano una panoramica completa delle spese effettuate negli ultimi due anni, che possono poi filtrare in base a periodi di tempo personalizzabili e a un elenco di categorie che includono il prodotto, il tipo di servizio e il fornitore, oltre ad altre informazioni più specifiche come il centro di costo, il numero di progetto, il reparto responsabile e altro ancora. In questo modo gli utenti possono controllare e regolare le spese, esaminare i progressi nel tempo, identificare i fornitori migliori e monitorare progetti o centri di costo specifici. L'Hub è disponibile in sei lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, e olandese.



"AirPlus continua a rilasciare servizi e prodotti innovativi nell’ambito delle sue soluzioni di pagamento – dice Cecilia Pantaleo, country manager di AirPlus International in Italia -. La trasformazione dei nostri sistemi informatici è iniziata nel 2019 con le virtual cards migrate sulla nuova piattaforma, ed è continuata con il rilascio del programma di carte corporate completamente digitalizzato. Con l’Intelligence Hub, i nostri clienti saranno in grado di visualizzare a colpo d’occhio i dati aggregati, attraverso report di facile fruizione”.



Per fornire una visione più approfondita dei dati di viaggio in base alle diverse esigenze dei clienti, verranno rilasciati ulteriori moduli di analisi. Questo è il primo passo, un assaggio della nuova piattaforma di reporting. Il prossimo modulo dati sarà "Data+", che consentirà di generare report personalizzati. Il modulo successivo, "Advanced Analytics", fornirà una visione globale e report in dashboard personalizzabili. Inoltre, i clienti potranno analizzare contratti multipli in valute diverse con consolidamento automatico. Successivamente, verranno aggiunti altri moduli, ad esempio per fornire informazioni più approfondite sui viaggi di lavoro e sulle emissioni rilasciate.