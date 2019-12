Fritz Joussen guiderà Tui per altri cinque anni

08:30

Il consiglio di amministrazione di Tui ha rinnovato la nomina di Fritz Joussen (nella foto) quale ceo del gruppo per ulteriori cinque anni e di conseguenza il mandato è stato prorogato fino al 30 settembre 2025. Come riportato da Travelmole, Joussen è entrato a far parte del consiglio direttivo di Tui nell'ottobre 2012 ed è ceo del Gruppo dal febbraio 2013. Tui sta attualmente sviluppando nuove attività digitali e focalizzandosi su nuovi mercati nel Sud-est asiatico e in Sud America.

“La Tui di oggi non è la Tui di cinque anni fa”, ha affermato il gruppo in una nota. Il presidente del consiglio di vigilanza, Dieter Zetsche, ha aggiunto: “La trasformazione in un'organizzazione digitale che si sviluppi tramite una piattaforma è associata a enormi opportunità e rafforzerà la nostra posizione a lungo termine. Siamo lieti di avere la possibilità di lavorare con Fritz Joussen come ceo per un altro cinque anni”.