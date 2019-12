Cina: sullo Yangtze a bordo della nave da crociera fluviale più grande del mondo

11:48

Victoria Sabrina, la nave da crociera fluviale più grande di tutti i tempi partirà nel 2020 per il viaggio inaugurale. Secondo quanto riportato da Cnn, la nave effettuerà una crociera sullo Yangtze in Cina. La compagnia di navigazione statunitense Victoria Cruise Lines ha voluto realizzare una nave di lusso e, come indicato da Siviaggia, il viaggio lungo lo Yangtze farà tappa in alcune delle città cinesi che si trovano lungo il fiume fino ad arrivare alla diga delle Tre gole.

Pubblicità

Una nave di lusso

La nave, in fase di ultimazione, disporrà di cabine di varia metratura, dai 26 metri quadrati edelle più piccole ai 120 metri quadrati delle suite esclusive, dotate di balcone esterno.

"Questa nuova nave è la prima a trarre il massimo vantaggio dall'aumento del livello dell'acqua dello Yangtze a seguito della diga delle Tre Gole - ha dichiarato Larry Greenman, responsabile delle relazioni pubbliche e del servizio clienti per Victoria Cruise Lines -. L'esperienza complessiva consentirà di entrare nel vivo dei panorami e delle tradizioni della regione cinese".