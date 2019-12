MyCruise di Etnia Travel Concept, pacchetti con crociere in versione tailor made

09:27

Si consolida il marchio MyCruise di Etnia Travel Concept. “Grazie ai contratti ottenuti con le compagnie di navigazione e al know how di cui disponiamo – evidenza il product manager Simona Morellini -, riusciamo ad essere estremamente competitivi e siamo in grado di permettere alle agenzie di viaggi di ottenere con grande facilità preventivi sulle crociere abbinate a qualsiasi destinazione proposta da Etnia”.

L’attività dell’operatore si concentra nella produzione di pacchetti che possano adattarsi al meglio alle richieste della clientela, realizzando combinazioni sia con compagnie di crociere classiche, che con armatori che dispongono di prodotti di nicchia, come yacht nell'Oceano Indiano o nel Sud Est Asiatico, oppure crociere sub alle Maldive.