Un portale sul turismo legato al running, più prodotto dinamico e lo strumento EMeeting ad uso esclusivo nelle adv del Bowler Club: seguirà questi tre filoni il 2020 di Kibo Tours.

Nel nuovo anno debutterà uno spin off di Ki-Events, il programma lanciato nel 2019 e dedicato ai grandi eventi mondiali con accompagnatore dall'Italia: "Partiremo con una sezione verticale sul mondo del turismo per runners" spiega il managing director Roberto Narzisi (nella foto).



Parallelamente, sul fronte KiboTours "completeremo il percorso di prodotto dinamico rilasciando una linea di nuovi itinerari con turnover veloce, creati sulle analisi dei dati aggregati di diverse piattaforme digitali. Così daremo ai clienti un'offerta più aderente ai trend del singolo momento".



EMeeting solo per le adv del Bowler Club

Proseguirà anche EMeeting, il tool lanciato nei mesi scorsi che permette di prenotare un appuntamento in adv e parlare direttamente con gli esperti di Kibo Tours per pianificare il viaggio. Dopo la prima fase di avvio, EMeeting diventerà uno strumento esclusivo per le adv appartenenti al Bowler Club, la selezione di punti vendita partner. "Crediamo molto nell'utilizzo della tecnologia per agevolare il più possibile il rapporto con gli adv, che devono sentirsi sicuri di avere un partner vicino".

Oriana Davini