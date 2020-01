Thomas Cook, Anex Tour rileva la divisione tedesca

11:43

Nuova vita per la divisione tedesca di Thomas Cook? Secondo quanto riporta hosteltur.com, il big del turismo turco Anex Tour avrebbe acquisito i diritti del marchio Neckermann Reisen, una delle filiali del colosso Uk in Germania, a cui fanno capo Air Marin e Thomas Cook Signature.

I dettagli finanziari dell’operazione non sono ancora stati rivelati, ma la mossa di Anex Tour sembra far parte di una strategia ben delineata sul territorio tedesco. Alla fine del 2019, infatti, l’operatore, attualmente principalmente attivo sul mercato russo, ha acquisito le azioni di Öger Tours e Bucher Reisen, marchi che facevano parte di Thomas Cook Germany.



Solo sei mesi fa, Neset Kockar, proprietario e fondatore di Anex Tour, si era fatto avanti per il salvataggio di Thomas Cook. L’imprenditore, dopo aver assunto l’8% delle quote del gruppo britannico, aveva presentato un piano di rilancio. La proposta non ha pero trovato il sostegno degli investitori.