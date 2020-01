Costa Crociere e le agenzie:

di Isabella Cattoni

Il nuovo contratto per le agenzie di viaggi? Un passo avanti nel segno della continuità, senza alcuna incisiva variazione e con una formula che negli ultimi tre anni ha messo in luce la sua validità: è Carlo Schiavon (nella foto), country manager Italia di Costa Crociere, a cofermare che il 2020 sarà un anno caratterizzato da importanti novità di prodotto – primo fra tutti l’ingresso in flotta di Costa Smeralda – e da un rapporto con le agenzie sempre più stretto.

L'evoluzione di Costa Next

L’investimento nel progetto Costa Next – tre milioni negli ultimi tre anni ai quali si aggiunge un milione stanziato per il 2020 – consente di proseguire nel solco tracciato a partire dal 2017. “Il contratto 2020 è stato ben recepito dagli agenti di viaggio. Si basa su parametri meritocratici e varia in base al fatturato e alle potenzialità di sviluppo del punto vendita. In una parola: intende premiare i partner decisi a giocare insieme a noi la partita”.



I punti principali

E non si tratta solo di regime commissionale, anche se questo è uno dei punti forti della proposta, con una forchetta variabile dal 6 al 16 per cento e la possibilità di rivederla periodicamente e migliorarla al raggiungimento di diversi target di fatturato indipendentemente da stagionalità e tipologia di prodotto venduto.

A giocare un ruolo determinante sono tutti i plus offerti dai business partner che visitano le agenzie proponendo iniziative di geomarketing congiunte, possibilità di raggiungere una redditività maggiore grazie alle formule All Inclusive e Super All Inclusive, evoluzione sul segmento social e digitale.



Prosegue la formazione

A fianco di questi strumenti, Costa prosegue anche nel piano di formazione, che prevede famtrip a bordo di Costa Smeralda per una ‘sensational cruise’ che coinvolgerà circa mille500 agenti italiani, ai quali si aggiungeranno visite nave giornaliere da effettuarsi fra febbraio e aprile per avvicinare altri mille 500 adv. “Dobbiamo trasmettere tutto il valore aggiunto della nuova era di Costa Crociere, che ha in Smeralda una pietra miliare quanto a ecosostenibilità e concept di crociera innovativo”.