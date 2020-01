Boscolo Tours, parte il programma di viaggi di lavoro per gli adv

14:13

Sono oltre 500 gli adv coinvolti nel calendario di viaggi di lavoro organizzati da Boscolo Tours per far sperimentare di persona ai dettaglianti strutture e servizi destinati ai viaggi individuali e di gruppo e ai classici Viaggi Guidati di Boscolo.

Ad aprire il programma 2020 un weekend di formazione a Marrakech, ideato in collaborazione con l’Ente del Turismo del Marocco e Royal Air Maroc e un tour di 5 giorni alla riscoperta dell’antico Egitto, in partnership con l’Ente del Turismo Egiziano. Ad accompagnare gli ospiti i Product Manager di destinazione e il team commerciale di Boscolo.



La prima fase del programma si concluderà a breve con un viaggio di 6 giorni in Giordania, da Amman al Mar Morto, e due weekend alla scoperta di Mosca e San Pietroburgo.

I viaggi di lavoro rientrano nel novero delle iniziative dedicate al trade, tra cui gli incontri di formazione della Boscolo Academy, gli Open Day in sede e i webinar costantemente aggiornati per ogni destinazione proposta.